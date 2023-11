L’Boulevard 2023 : Le concert de Tinariwen annulé, Gultrah Sound System prévu le 17 novembre

Prévu vendredi 17 novembre dans le cadre du 21e Festival L’Boulevard à Casablanca, le concert du groupe malien Tinariwen a été annulé «en raison des événements tragiques que connaît le nord du Mali». Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, les organisateurs ont fait part de leurs pensées «aux victimes et à leurs familles ainsi qu’au groupe», dans un contexte d’instabilités politiques dans la région, en proie aux combats entre l’armée et les rebelles à Kidal. Par ailleurs, le festival a exprimé son espoir de recevoir la formation, lors d’une prochaine édition.

A la date du concert annulé, les festivaliers auront rendez-vous avec le groupe tunisien Gultrah Sound System, en clôture de la soirée fusion/autres musiques. «Depuis sa création en 2006, Gultrah Sound System occupe une place centrale dans la scène underground tunisienne. Le groupe propose une expérience musicale unique entrelaçant reggae et rock, traditions musicales tunisiennes et sonorités contemporaines», soulignent les organisateurs.

Menée par Halim Yous, la formation tunisienne est déjà montée sur scène au Maroc, lors de la précédente édition de Visa For Music. Le groupe s’est produit également au Liban, en Jordanie en Egypte, ainsi que dans le cadre de festivals internationaux comme celui de Carthage, ou encore le Rototom Sunsplash, plus grand festival reggae d’Europe.

Prévue du 16 au 19 novembre prochain au stade du R.U.C à Casablanca, la 21e édition du festival L’Boulevard met à l’affiche 19 groupes et artistes (14 du Maroc et 5 de l’étranger), qui se produiront sur la grande scène durant quatre jours. Parallèlement, le Tremplin connaîtra la participation de 15 groupes et jeunes artistes retenus.

Initialement annoncé par l’association EAC-L’Boulvart entre les 15 et 24 du mois dernier, le festival a été reporté, à la suite du séisme survenu le 8 septembre et ayant fait près de 3 000 morts. Cette édition reprogrammée est voulue par les organisateurs comme «condensée et exigeante, précise et éclectique», pour «célébrer la musique, la culture urbaine, la joie de vivre et le vivre-ensemble».