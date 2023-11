Ligue des champions féminine de la CAF : L’AS FAR et le Sporting Casablanca filent en demi-finale

Le Maroc sera doublement représenté lors des demi-finales de la Ligue des champions féminines de la Confédération africaine de football (CAF), après que les équipes de l’AS FAR et du Sporting club Casablanca ont décroché leur qualification en battant respectivement l’Association sportive de Mandé et les JKT Queens.

Tenante du titre, l’AS FAR s’est qualifiée en demi-finale, dimanche soir, avec le score de 2 buts à 0. Lors de cette rencontre tenue à San Pedro (Côte d’Ivoire), l’Association sportive de Mandé du Mali a ouvert le score en faveur du club marocain, après que Fatou Dembele a marqué contre son camp (5e). Durant la même première mi-temps, Fatima Tagnaout a creusé l’écart, en marquant lors d’un pénalty (37e). En demi-finale, l’AS FAR rencontrera Mamelodi Sundowns mercredi prochain.

Pour sa part, le Sporting Club Casablanca s’est qualifié, samedi, aux demi-finales de ce championnat, pour la première fois de son histoire. La formation s’est imposée par 4 buts à 1, face au club tanzanien des JKT Queens. Les réalisations du côté marocain ont été l’œuvre de Meryem Hajri (30e), Chaymaa Moutaraji (39e), N’Guessan Nadège Koffi (45+2) et Sylviane Kokora Adjoua (58e).

Mercredi prochain également, le Sporting club Casablanca jouera sa demi-finale, face aux Ghanéennes du Ampem Darkoa Ladies FC. La finale est prévue le 19 novembre.