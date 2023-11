Guerre à Gaza : Entretien téléphonique ente Benkirane et le chef du Hamas

Le secrétaire général du PJD a téléphoné, dimanche 12 novembre, au chef du bureau politique du mouvement palestinien Hamas, Ismail Haniyeh. Abdelilah Benkirane a présenté ses condoléances à Haniyeh suite à la mort de son fils et sa petite fille dans des bombardements de l’armée israélienne sur Gaza, indique le PJD dans un communiqué.

Le secrétaire général a «renouvelé» au chef du Hamas «sa solidarité totale et inconditionnelle avec la résistance et sa condamnation de la guerre d'extermination menée depuis 35 jours par la machine de guerre sioniste sur Gaza, avec la complicité des Etats arrogants du monde entier et l’incapacité totale des institutions internationales à arrêter l’agression», ajoute la même source.

De son côté, Ismail Haniyeh a affirmé à Benkirane que «la résistance gère la bataille d'une manière qui sert les intérêts du peuple palestinien vers la libération et la défaite de l’occupation».

Samedi dans une allocution devant les membres du secrétariat général du PJD, Benkirane a appelé ses «frères» à «tirer des leçons du Hamas».