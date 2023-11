African Football League : Le Wydad s’incline face à Mamelodi Sundowns

Le Wydad Casablanca s’est incliné, dimanche au stade Loftus Versfeld de Pretoria, face au club sud-africain Mamelodi Sundowns (2 -0), en finale retour de l’African Football League (AFL), manquant l’occasion de remporter le sacre de la toute nouvelle compétition de la Confédération africaine de football (CAF).

Lors de la finale aller, disputée la semaine dernière au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, les Rouges se sont imposés par 2 buts à 1 contre les Sundowns. Durant la première mi-temps du match, officié par l’arbitre congolais Jean-Jacques Ndala, les hommes de Rhulani Mokwena ont essayé d’exercer une forte pression, afin de prendre l’avantage devant des gradins archicombles de supporters vêtus des couleurs de leur club, le jaune et le bleu.

En dépit de la tentative des «Masandawana» de camper dans la zone des Wydadis dès l’entame de la rencontre, les protégés du coach Adil Ramzi ont su juguler les ardeurs des Sud-africains et affiché une solidité défensive remarquable. Sandowns était particulièrement dangereux dans ses infiltrations, notamment des deux flancs, avec le capitaine Themba Zwane et les attaquants Peter Shalulile et Abdelmounaim Boutouil.

Côté WAC, la première menace sérieuse est intervenue à la 36e minute sur une percée de Hicham Boussefiane qui a passé la balle à Montassir Lahtimi, mais a été rattrapée par les défenseurs de l’équipe adverse. Durant le temps additionnel (12 minutes), les hôtes ont trouvé le chemin des filets grâce à Shalulile, après un mauvais positionnement de la défense wydadie.

En deuxième mi-temps, le technicien marocain a décidé d’injecter du nouveau sang en impliquant Saif-Eddine Bouhra et Boulie Sambou, à la place de Montassir Lahtimi et Cherki El Bahri. Au moment où les Wydadis cherchaient à se ressaisir en mettant la pression sur le camp adverse, les coéquipiers de Zwane ont réussi à corser l’addition en plaçant le cuir au fond des filets marocains grâce à Aubrey Modiba (53e).

Dans le temps restant du match, les Rouge et Blanc ont tenté de revenir au score en multipliant les attaques, notamment grâce à Sambou et Bouhra, mais n’ont pas réussi à trouver la brèche dans la défense du club sud-africain. La tentative la plus marquante s’est produite à la 81e minutes après un centre de Bouhrra vers Ayoub El Amloud, mais qu’il n’a malheureusement pas pu concrétiser.

Lors de la cérémonie finale, le Sud-africain Ronwen Willliams a été désigné meilleur gardien du tournoi alors que son coéquipier Tapelo Maseko a décroché les titres de meilleur joueur et meilleur buteur. Le match s’est déroulé en présence, notamment, de l’ambassadeur du Maroc en Afrique du Sud, Youssef Amrani, et des président de la FIFA, Gianni Infantino et de la CAF, Patrice Motsepe.

L’AFL est une compétition qui vise à ce que la qualité du football de club africain soit compétitive au niveau mondial et que les clubs de football africains soient commercialement viables. Elle aspire aussi à contribuer au développement et à la croissance des jeunes talents du football sur le continent africain.