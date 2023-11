Algérie : L’ «avocat» du Polisario à l’ONU, désigné Premier ministre

Mohamed Nadir Larbaoui chargé de former un nouveau gouvernement en Algérie / DR

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a mis fin, samedi 11 novembre, aux fonctions du, désormais, ex-Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane. Il a chargé son directeur de cabinet (depuis le 16 mars 2023), Mohamed Nadir Larbaoui, de former le prochain gouvernement.

Larbaoui est réputé être l’ «avocat» des positions du Polisario aux Nations unies où il a croisé le fer, à maintes reprises, avec l’ambassadeur marocain, Omar Hilale. Néanmoins son passage à l’ONU a fait l’objet de critiques par une partie de la presse algérienne.

Quelques semaines avant sa promotion au poste de directeur de cabinet du président Tebboune, des médias algériens avaient parié sur une nomination de l’ancien secrétaire général au ministère des Affaires étrangères, Amar Belani, à New York afin de mieux défendre les positions de son pays et du Polisario face à l’ambassadeur du royaume, Omar Hilale.

En septembre 2021, Nadir Larbaoui était nommé ambassadeur et représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations unies à New York. Larbaoui est le quatrième Premier ministre que le président Tebboune nomme, depuis sa prise de fonction, le 9 décembre 2019, après Sabri Boukadoum, seulement neuf jours, Abdelaziz Djerad (18 mois) et Aïmene Benabderrahmane (28 mois).