Le sommet arabo-islamique salue les efforts du «Comité Al Qods»

Le Maroc n’est pas rentré bredouille du sommet extraordinaire arabo-islamique, tenu ce samedi 11 novembre à Riyad en Arabie saoudite, consacré à l’examen de la guerre israélienne contre Gaza.

Au terme des débats, les participants ont adopté une résolution. Dans le paragraphe 21, les chefs d'Etats se sont félicités, à l’unanimité, «du rôle joué par le Comité Al Qods», présidé par le roi Mohammed VI, et salué «ses efforts pour faire face aux pratiques des autorités d'occupation dans la Ville Sainte».

Vendredi, dans la capitale du royaume wahhabite, la première édition du sommet saoudo-africain a mis l’accent, dans la «Déclaration de Riyad», sur «le respect de la souveraineté des pays, la non-ingérence dans leurs affaires intérieures et le bon voisinage fondé sur le principe de l'égalité, du respect mutuel et des intérêts communs entre les pays conformément au droit international». Une revendication portée par le Maroc lors de conclaves régionaux et internationaux.