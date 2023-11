Panama : Le Maroc médaillé d’Or au World Robot Olympiad (WRO)

L’équipe Nova Explorers, représentant le centre Activelabs de Tanger, a été médaillée d’or au World Robot Olympiad (WRO), tenu à Panama du 7 au 9 novembre 2023. Cette victoire fait ainsi du Maroc le seul pays africain sur le podium, parmi plus de 70 nations participantes. Porté par les gagnants marocains, le projet Skylinker est «une initiative novatrice utilisant un drone volant qui fournit un accès réseau télécom à ceux qui en ont besoin dans les zones sinistrées».

Cette innovation met en lumière «l’engagement de l’équipe Nova Explorers à relever des défis du monde réel, grâce à la robotique et à la technologie», fait savoir un communiqué. Nova Explorers est composée de Nour-el Houda (14 ans), Nouha (11 ans), Mariam (14 ans) et leur coach Maha. L’équipe a été soutenue par le ministère de la Transition numérique et de la réforme de l’administration.

L’association LOOP For Science & Technology, organisateur national de la World Robot Olympiad au Maroc, a félicité l’équipe Nova Explorers pour cette réalisation, qui «inspire les générations futures à poursuivre leur passion pour la robotique et la technologie».

Par la même occasion, l’association a exprimé sa gratitude à l’ambassadrice du Maroc au Panama et à son équipe, «pour leur soutien inestimable à la délégation marocaine, facilitant ainsi sa participation et son séjour». Elle a également remercié ses partenaires, Horizon Tangier Terminal SA (HTTSA) et La Marocaine Vie, «dont le soutien précieux a contribué de manière significative à cette réussite».