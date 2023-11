Mondial 2026 : La FIFA annule officiellement le match Maroc - Erythrée

Prévu initialement le 16 novembre 2023 à Agadir, pour le compte de la première journée des éliminatoires du Mondial 2026 - zone Afrique, le match entre le Maroc et l’Erythrée n’aura pas lieu. A la suite du retrait de cette dernière, la Fédération internationale de football association (FIFA) a officiellement annulé la rencontre. En effet, le match ne figure pas dans le programme des prochaines échéances internationales, dévoilé ce vendredi.

Plus tôt, des médias en Erythrée ont évoqué l’éventuelle non-participation de leur sélection aux éliminatoires de la grand-messe footballistique, prévue au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique. Sur fond de tensions politiques et de contraintes financières, le commissaire érythréen aux Sports et à la culture, Zemede Tekle, également à la tête de la fédération de football dans le pays l’ENFF, n’aurait en effet pas accepté que le pays y prenne part.

Alors que les équipes des pays d’Afrique se préparent toutes aux éliminatoires, le sélectionneur Walid Regragui a affirmé que les Lions de l’Atlas s’y attelaient également. Dans ce sens, aucune rencontre amicale n’est prévue prochainement, y compris avec l’Erythrée. «Nous allons profiter de cette semaine pour bien préparer le match contre la Tanzanie» prévu le 21 novembre, a souligné l’entraîneur, jeudi, lors d’une conférence de presse tenue au Complexe Mohammed VI.

Jusqu’ici, le dernier match officiel disputé par l’Erythrée reste celui de septembre 2019 face à la Namibie (0-2), pour le compte des éliminatoires du Mondial 2022.