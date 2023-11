Le DG de FRS Iberia Maroc Ronny Glindemann Moriana nommé président d’Interferry

Le directeur général de FRS Iberia/Maroc, Ronny Moriana Glindemann, a été nommé nouveau président de l’association internationale Interferry, à l’issue de la 47e édition de la conférence annuelle de l’organisation, du 4 au 8 novembre 2023 à Hobart (Tasmanie).

Ronny Moriana Glindemann a annoncé la tenue de la prochaine conférence annuelle à Marrakech (Maroc), et ce la dernière semaine du mois d’octobre 2024. Première à du genre en Afrique, cette réunion aura pour objectif de valoriser l’expérience client et la durabilité, selon un communiqué.

A l’occasion de cette annonce, le nouveau président s’est dit honoré d’inviter des représentants de l’industrie maritime mondiale à Interferry 2024 à Marrakech. Avec plus de 260 entreprises membres et plus de 1 000 personnes de 40 pays, l’organisation couvre un large éventail de compagnies, incluant les navires RoPax, RoRo, les croisières, les ferries rapides et les ferries de passagers.

Elle inclut aussi divers métiers liés au secteur maritime, entre constructeurs, des fabricants et des fournisseurs d’équipements, architectes et ingénieurs navals, agents maritimes, éditeurs, experts en technologies de l’information, en finances, en assurances et en équipages, souligne le communiqué.

Celui-ci ajoute que la mission majeure d’Interferry est de défendre les intérêts du secteur maritime, en matière de politique stratégique et de réglementation, ou encore de promotion de la création de réseaux et la communication entre ses membres.

Les principes de l’organisation mettent l’accent sur la sécurité des passagers, de l’équipage, de la cargaison et des navires, le respect des normes de sécurité et de la réglementation, ainsi que le respect de l’environnement.