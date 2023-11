Football : Sofiane Diop choisit le Maroc au détriment de la France et du Sénégal

Le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, a dévoilé, ce jeudi, la liste des joueurs convoqués pour les deux prochains matchs dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026 de football - zone Afrique, confirmant ainsi que Sofiane Diop rejoint les Lions de l’Atlas. Ce sera pour la première fois que le milieu niçois de 23 ans portera les couleurs nationales, après avoir été membre de l’équipe de France espoirs, tout en étant éligible pour rejoindre la sélection du Sénegal. Au sein des Bleus espoirs, il a compté 13 sélections, 4 buts et 5 passes décisives entre septembre 2021 et septembre 2022.

Natif de Tours et évoluant à l’OGC Nice, Sofiane Diop rejoint finalement l'équipe du Maroc, avec laquelle il pourrait disputer ses premières minutes contre l’Erythrée, le 16 novembre, ou encore la Tanzanie, le 21 novembre. Commentant le choix du joueur, lors de la conférence de presse consacrée à la liste des appelés pour ces deux échéances, Walid Regragui a affirmé avoir été en discussion avec Diop depuis qu’il avait été nommé sélectionneur. «Il a choisi le Maroc il y a longtemps, mais n’a pas pu le rejoindre plus tôt pour des raisons administratives et des blessures», a déclaré le coach.

Par la même occasion, le joueur aura rejoint le cercle des internationaux marocains évoluant en Ligue 1 et appelés par le sélectionneur, à savoir Yunis Abdelhamid et Amir Richardson (Reims), Achraf Hakimi (PSG), Azzedine Ounahi et Amine Harit (Olympique de Marseille).

Jouant pour sa part avec le Bayer Leverkusen en club et ayant évolué également au sein de l’équipe de France espoirs, Amine Adli devrait également faure ses débuts avec le Maroc.