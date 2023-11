Enseignement : Le PPS préconise la reprise des cours dans le public

Le bureau politique du Parti du progrès et du socialisme (PPS) a exprimé sa préoccupation face à la situation de crise dans le secteur de l’éducation publique, en évoquant «une menace réelle pour réussite scolaire et la saison éducative en cours». Cette réaction fait suite à une réunion tenue mardi, le même jour où les enseignants ont organisé une marche nationale à Rabat demandant le retrait du statut unifié.

Dans ce contexte, le parti a enregistré «positivement l’annonce du gouvernement de sa volonté de reprendre le dialogue avec les syndicats de l’éducation» et a exigé que «des solutions appropriées soient trouvées, rapidement, aux revendications exprimées par les femmes et les hommes dans l’éducation».

Alors que les enseignants du public observent également trois jours de grève nationale, le PPS a par ailleurs préconisé la reprise des cours, afin de donner la priorité aux intérêts des élèves et «préserver leur droit constitutionnel à l’éducation».

Dans ce sens, le parti a exprimé son «espoir que les tensions soient surmontées, de façon à laisser un espace pour entamer une réforme réelle et profonde du système éducatif marocain et de l’école publique en particulier, à même d’en faire une école de qualité distinction et égalité des chances».