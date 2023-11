Le Festival international cinéma et migrations d’Agadir dévoile son programme de rencontres

Le Festival international cinéma et migrations d’Agadir tiendra sa 19e édition, du 13 au 18 novembre 2023, proposant une programmation variée. Outre les projections des longs et courts-métrages en compétition officielle, les festivaliers auront rendez-vous avec cinq master class, deux tables-rondes, quatre conférences, des séances Panorama déclinée sur deux cycles de cinéma, deux rencontres littéraires et artistiques, ainsi qu’une séance de «cinéma en audio-description».

Dans le cadre de cette édition, la réalisatrice et productrice française Yamina Benguigui, ainsi que le réalisateur et producteur belgo-marocain Nabil Ben Yadir, feront partie des invités des master class ouvertes au large public comme aux professionnels du septième art. Les deux cinéastes reviendront sur leurs carrières en France et en Belgique. Une troisième master class mettra en lumière l’acteur marocain Mohamed Miftah, qui abordera sa longue expérience sur les écrans au Maroc et à l’étranger.

Une quatrième master class est prévue avec le compositeur et musicien Driss El Maloumi, qui interviendra au sujet du «rythme de l’image», à partir de ses compositions musicales pour des films nationaux et étrangers. Un cinquième rendez-vous se tiendra avec la réalisatrice et scénariste Rita El Quessar, qui interviendra sur la thématique «mémoire et héritage collectif».

La programmation des tables-rondes inclut le thème «exilés et réfugiés dans le monde», avec les interventions de Fadwa Rajouani, chercheuse en migration et changement climatique, Fayrouz Fawzi, professeure de la sociologie de l’immigration et Mohamed Charef, président de la Commission régionale des droits de l’homme (CRDH) de Souss-Massa. Cette rencontre sera suivie de la signature du nouvel ouvrage de Fayrouz Fawzi, «L’immigration arabo-méditerranéenne au canada».

La deuxième table-ronde portera sur «la production et la coproduction cinématographique : quels enjeux pour un meilleur accompagnement du secteur», avec la participation de producteurs et de réalisateurs nationaux et étrangers, ainsi que de certains élus.

Les conférences seront une occasion pour le public de rencontrer le chroniqueur et essayiste Driss Ajbali, qui présente et signe son récent essai «Éric Zemmour, un outrage français». Le journaliste, écrivain et critique de cinéma Hassan Naraiss, interviendra pour sa part dans une conférence intitulée «Humour et comédie dans les expressions artistiques». Il signera également son opus «Restez chez vous».

Par ailleurs, une conférence de Mohammed Boutaleb, ex-ministre des Energies et des mines, producteur, portera sur «le nouveau projet de loi relatif à l’industrie cinématographique au Maroc». «L’adaptation cinématographique des romans» sera le thème de la quatrième conférence, avec Sanae Ghouati, professeure universitaire et membre de la Fondation des musées du Maroc.

Dans le cadre des rencontres littéraires et artistiques, les festivaliers pourront rencontrer Bahaa Trabelsi, journaliste, écrivaine et scénariste qui reviendra sur son œuvre, ainsi que Nour-Eddine Lakhmari, réalisateur maroco-norvégien qui interviendra au sujet du cinéma au Maroc.

Cette année, la rubrique Panorama des films hors compétition sera consacrée à deux cycles, celui de l’acteur et réalisateur Mohamed Miftah, ainsi que celui de l’acteur et réalisateur Driss Roukhe. Plusieurs projections de leurs films seront au programme.

Dans la programmation «le cinéma en audio-description», le festival prévoit la projection du film «L’orchestre des aveugles» de Mohamed Mouftakir, avec la technique de l’audio-description destinée au public malvoyant. Ce dernier pourra ainsi «savourer la magie d’un film du cinéma marocain, porté par la voix du journaliste et spécialiste de l’audio description Mohamed Amoura», indiquent les organisateurs.

«C’est encore une édition qui représente un défi promotionnel de la culture à travers le septième art, qui prône les valeurs de partage et d’échanges», souligne un communiqué de l’association L’initiative culturelle, hôte du festival.

Cette édition est organisée en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la culture et la communication, le conseil de la région Souss-Massa, la Wilaya de la région, le conseil préfectoral d’Agadir Ida Outanane, la collectivité territoriale d’Agadir, l’ARIH, l’université Ibn Zohr, le centre WinArt, en plus de divers partenaires institutionnels.