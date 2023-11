La guerre à Gaza au menu d’entretiens maroco-britanniques à Rabat

Rabat a accueilli, mercredi 8 novembre, une réunion entre le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et le ministre d’Etat britannique aux Affaires étrangères pour l’Asie du Sud et du Centre, l’Afrique du Nord, l’ONU et le Commonwealth, Lord Ahmad Tariq.

Les entretiens ont porté sur la guerre à Gaza, qui entre dans son deuxième mois. «Le Royaume-Uni travaille en étroite collaboration avec des partenaires clés pour garantir que l'aide humanitaire vitale parvienne aux civils palestiniens à Gaza et œuvre pour la paix et la sécurité régionales par la mise en place d'une solution viable à deux Etats», a écrit le responsable britannique sur la plateforme X (ex-Twitter).

Dans des déclarations à la presse marocaine, Lord Tariq a souligné que son gouvernement œuvre avec «notamment les Etats-Unis et les pays du Golfe», dans le sens d’apporter une aide humanitaire à la population de Gaza. Et de préciser que Rabat et Londres «travailleront ensemble pour trouver une solution à cette situation».

Lord Ahmad Tariq s’est félicité aussi des liens entre le Royaume-Uni et le Maroc. «Ils sont plus solides comme ils ne l’ont jamais été» parce qu’ils «reposent non seulement sur la confiance mutuelle, mais aussi sur le poids que représentent les deux Royaumes». Avant d’atterrir à Rabat, le ministre britannique a effectué une visite de deux jours en Israël et dans les territoires palestiniens occupés.

Pour rappel, Nasser Bourita et Lord Tariq Ahmad avaient abordé, en avril lors d’un échange téléphonique, les tensions entre Israël et la Palestine.