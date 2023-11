FIFM 2023 : 10 figures du cinéma mondial à l’affiche des cycles «In conversation with…»

Le cycle de rencontres «In conversation with…», dans le cadre du 20e Festival international du film de Marrakech (FIFM) qui se tient du 24 novembre au 2 décembre 2023, met à l’affiche dix personnalités du cinéma mondial qui échangeront avec les cinéphiles autour de leur vision du septième art. Programme phare de l’évènement, ce cycle permet en effet aux festivaliers d’aller à la rencontre de grand noms, qui abordent également leur vécu allant de pair avec leur pratique du métier d’acteur, de réalisateur, de scénariste ou de producteur.

Cette année, le comédien et réalisateur australien Simon Baker, le cinéaste marocain Faouzi Bensaïdi, le français Bertrand Bonello, l’acteur américain Willem Dafoe, le producteur indien Anurag Kashyap, la réalisatrice japonaise Naomi Kawase, l’acteur danois Mads Mikkelsen, l’acteur et réalisateur américano-danois engagé Viggo Mortensen, l’actrice écossaise Tilda Swinton, ainsi que le réalisateur et scénariste russe Andreï Zvyagintsev se prêteront à l’exercice.

Les invités du cycle «In conversation with…»

Acteur et réalisateur, Simon Baker est connu pour ses rôles au cinéma et à la télévision. Il a notamment joué dans le multi-oscarisé «L.A. Confidential» (1997, Curtis Hanson), «Le Diable s’habille en Prada» (2006, David Frankel) et «Margin Call» (2011, J. C. Chandor). Son rôle dans la série «Mentalist» (2008-2015) lui a valu une reconnaissance internationale. En 2013, il a reçu son étoile sur la Walk of Fame à Hollywood. «Breath» (2018), son premier film en tant que réalisateur, a été doublement primé à l’Australian Directors Guild.

Comédien, réalisateur, scénariste, Faouzi Bensaïdi réalise en 1997 son premier court-métrage «La Falaise». Son premier long-métrage, «Mille mois» (2003), en sélection dans la section Un Certain Regard, reçoit les Prix Le premier regard ainsi que celui de la jeunesse. Suivront «WWW - What a Wonderful World» (2006), sélectionné à la Mostra de Venise, «Mort à vendre» (2011), prix Art et Essai à la Berlinale et «Volubilis» (2017), sélectionné à Venice Days et sept fois primé au Festival national du cinéma de Tanger. Son dernier long-métrage, «Déserts», présenté à la Quinzaine des cinéastes en 2023, le sera également lors de ce FIFM, où l’artiste recevra l’Etoile d’or en hommage à l’ensemble de sa carrière.

Bertrand Bonello a réalisé son premier long-métrage, «Quelque chose d’organique» en 1998, puis son second, «Le Pornographe» en 2001. Ses films ayant suivi ont tous été sélectionnés à Cannes (Tiresia, De la guerre, L’Apollonide : souvenirs de la maison close et Saint Laurent). Après «Nocturama» (2016), Zombi Child est sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs (2019) et «Coma» (2022) en compétition à la Berlinale, où il reçoit le Prix FIPRESCI. Son dernier film, «La Bête» (2023), a été en compétition officielle à la Mostra de Venise.

L’acteur Willem Dafoe compte plus de cent films à son actif. Il a pris part à une grande variété de projets, de Hollywood aux films indépendants, ce qui lui a valu des nominations aux Oscars pour «Platoon» (1986, Oliver Stone), «L’Ombre du vampire» (2000, E. Elias Merhige), «The Florida Project» (2017, Sean Baker) et «At Eternity’s Gate» (2018, Julian Schnabel). Il a également reçu deux Los Angeles Film Critics Association Awards, un New York Film Critics Circle Award, un National Board of Review Award, un Independent Spirit Award, la Coupe Volpi de la Mostra de Venise, ainsi qu’un Ours d’or d’honneur pour l’ensemble de sa carrière à la Berlinale.

Anurag Kashyap est un réalisateur, producteur, scénariste et acteur de renom dans le cinéma indien. En 2013, la France l’a fait Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres pour sa contribution au cinéma, à l’occasion du centenaire du cinéma indien, célébré cette année-là au Festival de Cannes. Son dernier film, «Kennedy» (2023), a été en sélection officielle cette année.

La réalisatrice japonaise Naomi Kawase continue fait des films dans sa ville natale, Nara. S’inspirant du réel, ses opus dépassent les frontières entre documentaire et fiction. Son premier film «Suzaku» (1997) a été primé Caméra d’or, tandis que «La Forêt de Mogari» (2007) a reçu le grand prix au Festival de Cannes. Parmi ses films récents figurent «Still the Water» (2014), «Vers la lumière» (2017), «Voyage à Yoshino» (2018) et «True Mothers» (2020). Elle aussi productrice et conseillère de l’Expo 2025 Osaka-Kansai, ambassadrice de bonne volonté de l’UNESCO et élevée en au rang d’Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres par le gouvernement français depuis 2022.

Mads Mikkelsen a débuté sa carrière d’acteur dans le premier film de Nicolas Winding Refn «Pusher» (1996). Ils ont continué à travailler ensemble sur les films «Bleeder» (1999) et «Pusher II : du sang sur les mains» (2004) et «Le Guerrier silencieux» (2009). En 2011, il a obtenu le Prix du cinéma européen. Il a interprété de nombreux rôles, notamment dans «Men and Chicken» (2015), «Royal Affair» (2012) et «La Chasse» (2013), pour lequel il a eu le prix d’interprétation masculine au Festival de Cannes.

Mads Mikkelsen a retrouvé Thomas Vinterberg et a reçu de nouveau l’European Film Award pour «Drunk» (2020, Oscar du Meilleur film international). Il a joué aussi dans «Indiana Jones et le Cadran de la destinée» (2023), entre autres. Cette année, il reçoit l’Etoile d’or au FIFM, en reconnaissance à l’ensemble de sa carrière cinématographique.

Viggo Mortensen, comédien multiprimé, a navigué montré son talent dans des films de genres variés, des drames poignants aux récits de guerre, en passant par les épopées fantastiques les thrillers. Il s’est distingué par sa capacité à transcender la psychologie des personnages. Derrière la caméra, il a réalisé «Falling», son premier long métrage en 2020. Il s’apprête désormais à dévoiler son second long métrage, «The Dead Don’t Hurt».

L’actrice, scénariste et productrice écossaise Tilda Swinton a débuté sa carrière en 1985, dans «Caravaggio» de Derek Jarman. Leur collaboration inclut sept autres films, dont «The Last of England» (1987), «Edward II» (1991) et «Wittgenstein» (1993). Avec Jim Jarmusch, elle se distingue dans «Only Lovers Left Alive» (2013) et «The Dead Don’t Die» (2019). Elle tourne aussi avec Luca Guadagnino (Amore, 2009 ; A Bigger Splash, 2015 ; Suspiria, 2018), Joanna Hogg (The Souvenir Part 1 et Part 2, 2019 et 2021; The Eternal Daughter, 2022) et Bong Joon-ho (Le Transperceneige, 2013 et Okja, 2017).

Tilda Swinton a également tourné avec la réalisatrice Lynne Ramsay (We Need to Talk About Kevin, 2011) et le réalisateur hongrois Béla Tarr (L’Homme de Londres, 2017). En 2020, elle reçoit un Lion d’or à la Mostra de Venise et le Prix de la BFI, pour l’ensemble de son œuvre cinématographique. Lors du FIFM 2022, elle a reçu l’Etoile d’or en hommage aussi à sa carrière artistique.

Le réalisateur et scénariste russe Andreï Zvyagintsev a joué sur les planches, à la télévision et au cinéma. En 2003, il réalise son premier film, «Le Retour», primé Lion d’or et prix Luigi De Laurentiis de la meilleure première œuvre à la Mostra de Venise. Son deuxième film, «Le Bannissement» (2007), a permis à Konstantin Lavronenko de remporter le premier Prix d’interprétation russe au Festival de Cannes. En 2011, son troisième film, «Elena», a gagné le Prix du Jury dans la section Un Certain Regard.

«Leviathan» (2014), coécrit avec Oleg Negin, a eu le prix du scénario en compétition à Cannes. «Faute d’amour» (2017) a pour sa part reçu prix du jury à Cannes. Andreï Zvyagintsev est par ailleurs membre de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences et de l’Académie européenne du cinéma.