Cinéma : Le FIFM 2023 rend hommage à Faouzi Bensaïdi et à Mads Mikkelsen

La vingtième édition du Festival international du film de Marrakech (FIFM), prévue du 24 novembre au 2 décembre 2023, sera marquée par un hommage au cinéaste marocain Faouzi Bensaïdi et l’acteur danois Mads Mikkelsen pour l’ensemble de leur carrière. «Depuis sa création en 2001, le FIFM a pour tradition de rendre hommage aux plus grands noms du cinéma mondial et marocain», indiquent les organisateurs, soulignant que cette année, l’Etoile d’or sera remise à «deux personnalités d’exception, en reconnaissance de leurs contributions significatives à l’art cinématographique».

«Mads Mikkelsen est l’un des rares comédiens contemporains à alterner avec succès les rôles dans les blockbusters hollywoodiens et le cinéma d’auteur européen. Son audace et son magnétisme, sa capacité à se réinventer avec brio d’un film à l’autre, en fait l’un des acteurs les plus fascinants et les plus appréciés de sa génération. Choisissant souvent des rôles complexes, Mikkelsen intrigue, terrifie ou charme de film en film et est aujourd’hui l’acteur danois le plus célèbre dans le monde», ajoute-t-on.

L’acteur a marqué son grand retour au cinéma danois avec «Drunk» en 2020. Ce film oscarisé lui a valu une nomination aux BAFTA et un European Film Award. Ailleurs, son nom s’est distingué à Hollywood au fil des années. En 2023, il a ainsi donné la réplique à Harrison Ford dans «Indiana Jones et le Cadran de la destinée». Il a également joué dans des films comme «Arctic» (2019), «Polar» (2019), «Dr. Strange» (2016), «Rogue One: A Star Wars Story» (2016), «Casino Royale» (2006), «Le Roi Arthur» (2004), mais aussi dans la série télévisée «Hannibal» (2013-2015), où il tenait le rôle-titre.

Pour sa part et depuis près de 25 ans, Faouzi Bensaïdi «mène une carrière exemplaire devant et derrière la caméra». Aujourd’hui, il en est «l’un des représentants les plus illustres à l’international, ses films étant régulièrement sélectionnés dans les plus grands festivals du monde, de Cannes à Berlin, en passant par Toronto et Venise». «Passé maître dans l’art du poético – burlesque, il construit patiemment et sûrement une œuvre remarquable, d’une grande singularité et d’une profonde humanité», soulignent les organisateurs.

Le réalisateur a lui-même une histoire intime avec le FIFM, où il se souvient avoir montré tous ses films. Dans ce sens, il s’est «très heureux et ému» de recevoir cet hommage «chez [lui], et dans l’un des plus beaux festivals au monde». Faouzi Bensaïdi présentera d’ailleurs son nouvel opus, «Déserts».

En 1998, le cinéaste a réalisé son premier court-métrage multiprimé «La Falaise». En 2000, il réalise «Le Mur», primé à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes et «Trajets», primé à la Mostra de Venise. Son premier long-métrage, «Mille mois», reçoit les Prix Le premier regard et de la jeunesse à Un Certain Regard à Cannes. Suivront «WWW – What a Wonderful World», sélectionné à la Mostra de Venise, «Mort à vendre» (2011), prix Art et Essai à la Berlinale, «Volubilis» sélectionné à Venice Days en 2017 et récompensé 7 fois au Festival national du film de Tanger. En 2022, il réalise Jours d’été, adapté de «La Cerisaie» d’Anton Tchekhov.