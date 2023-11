Mayence résilie son contrat avec Anwar El Ghazi pour son soutien à la Palestine

Mayence a annoncé avoir rompu, «avec effet immédiat», son contrat le liant au joueur néerlando-marocain Anwar El Ghazi, après que ce dernier a exprimé son soutien à la Palestine via ses réseaux sociaux, dans un contexte où la bande de Gaza est en état de siège par Israël depuis presque un mois. Vendredi, le club allemand a rendu publique cette résiliation, alors que le footballeur est visé par une enquête pour «trouble à l’ordre public par l’approbation de délits en lien avec un discours haineux», à cause de ses propos.

Quelques heures avant l’annonce de la formation de première division, le parquet général de Coblence a en effet indiqué avoir ouvert une information judiciaire concernant les messages publics d’Anwar El Ghazi. Sur son compte Instagram, le 17 octobre, le joueur a apporté son soutien au peuple palestinien, en terminant par la formule «du fleuve à la mer, la Palestine sera libre», largement répandue dans les manifestations de soutien, y compris en Europe.

Mayence s’est initialement dit prêt à réintégrer l’ailier, assurant que celui-ci se serait «distancié de son message, qu’il avait lui-même supprimé quelques minutes plus tard». Mais mercredi, le joueur a affirmé ne pas avoir changé de position. «Je ne regrette pas, ou je n’ai pas de remords», a-t-il écrit sur Instragram. «Je ne me distancie pas de ce que j’ai dit ou de ce que je soutiens, aujourd’hui et jusqu’à mon dernier souffle, pour l’humanité et les opprimés», a encore souligné le joueur.

Après que son licenciement a été rendu officiel, Anwar El Ghazi a réaffirmé sur ses réseaux sociaux ne pas avoir de regret concernant sa prise de position. «Etre vent debout pour ce qui est juste, c’est le rester même lorsqu’on est seul à le faire. Perdre de mon gagne-pain n’est aucunement comparable à l’enfer qui se déchaîne sur des innocents à Gaza», a-t-il insisté.

Sur ses réseaux sociaux, l’international marocain Hakim Ziyech a exprimé sa solidarité avec Anwar El Ghazi, en partageant des images des supporters en championnat turc affichant des messages de soutien à la Palestine dans les gradins. Au début de l’offensive israélienne, le joueur a également publié des messages en solidarité avec le peuple palestinien.