Attaques de Smara : Le Maroc évoque un «faisceau d’indices» sur l’implication du Polisario

En relation avec les attaques qui ont touché la ville de Smara, dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 octobre, le ministère de l’intérieur au Maroc a indiqué qu’à la suite des quatre déflagrations de projectiles qui ont touché des quartiers civils, le Parquet compétent de Laâyoune a ouvert une enquête, dans le cadre de laquelle les analyses techniques et balistiques sont en cours pour définir la nature et la provenance du matériel employé.

Dans une déclaration, ce vendredi, le département a rappelé que ces déflagrations ont fait 1 mort et 3 blessés, dont 2 graves, ainsi que des pertes matérielles. Elle ont, sans aucun doute, ciblé intentionnellement des quartiers civils abritant des résidences familiales, et où il n’y a aucune installation militaire ou stratégique.

Pour le ministère, ces provocations cherchent aussi maladroitement que dangereusement à détourner l’attention et à exercer une pression sur le Conseil de sécurité, alors qu’il s’apprêtait à adopter sa résolution sur le Sahara.

Le Maroc reste serein, et dans l’attente des résultats de l’enquête en cours, les autorités marocaines s’astreignent à la retenue et la plus grande réserve et ne font pas de commentaire sur le processus judiciaire, a insisté le département.

Cependant, un faisceau d’indices crédibles, concordants et probants, pointe vers une responsabilité du Polisario, selon le ministère, qui pointe des hostilités armées contre le territoire marocain depuis la décision unilatérale du mouvement séparatiste de répudier le cessez-le-feu, conclu en 1991 sous l’égide de l’ONU.

Selon la même source, le premier indice se manifeste par la revendication formelle par le Polisario lui-même de l’attaque dans son «communiqué de guerre n°. 901», où il se targue d’avoir fait des victimes. En outre, le représentant du Polisario a assumé le contenu de ce communiqué publiquement, devant la presse, au sein même du siège de l’ONU, de surcroît, il l’a inscrit dans le cadre de la «lutte» que mène cette milice armée.

D’autant plus, la revendication de cette attaque terroriste par le Polisario a fait la Une de la presse internationale, et a été reprise par des dizaines d’articles. Cependant, le Polisario ne les a pas contestés, a ajouté le ministère. Celui-ci avertit que ce attaques jouent avec la paix et la sécurité régionale, que le Maroc considère comme une ligne rouge.

«Certes le Maroc est un Etat de droit, il ne se laissera ni impressionner ni piéger par ces provocations inconsidérées. Néanmoins, les autorités marocaines mèneront les enquêtes à leur terme, jusqu’à établir les responsabilités et appliquer la loi dans son implacable rigueur», a insisté le ministère.