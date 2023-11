Maroc : 200 coureuses du Trek Rose Trip infectées par une bactérie

200 coureuses françaises parmi les 822 ayant pris part au trek solidaire Rose Trip dans la région d’Errachidia ont souffert d’une infection, qui serait la conséquence de la propagation d’une bactérie. Le voyage sportif, organisé par l’opérateur français Désertours sur cinq jours dans le Sahara, avait pour but de promouvoir la lutte contre le cancer du sein.

Citée par France Inter, l’ambassade de France à Rabat a affirmé qu’une enquête et des analyses étaient en cours. Selon la même source, la piste privilégiée serait celle d’une infection à l’E-Coli ou Shigella, en circulation depuis plusieurs semaines dans la région. Les participantes pointent notamment les infrastructures sanitaires prévues l’opérateur organisant.

Parmi les coureuses infectées, certaines ont déjà survécu à un cancer du sein, d’où leur engouement pour ce rendez-vous, qui leur aura valu plus de 1 600 euros. Les recettes sont destinées à des associations de lutte contre le cancer du sein. C’est au troisième jour de la compétition que plusieurs participantes ont montré les mêmes symptômes, entre diarrhées et vomissements lors de l’une des étapes de la course. A leur retour au camp, elles espèrent être évacuées, mais rien n’est fait. En convulsions, certaines sont finalement hospitalisées.

Citée par France Inter, certaines coureuses ont confié avoir un sentiment de trahison sur le caractère solidaire de la course. Pour l’heure, les autorités sanitaires marocaines mènent une enquête pour déterminer la nature, l’origine de l’épidémie et sa propagation.

Pour sa part, l’organisateur de la course affirme qu’un avion a été affrété par la mutuelle, pour permettre aux coureuses sur place de rentrer en France ce soir.