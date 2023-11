McDonald’s : Toujours fidèles à notre communauté, depuis plus de 30 ans

Réponse 2

Tout d’abord et en tant que Marocains, nous sommes profondément attristés face à l’ampleur de la catastrophe humaine engendrée par la guerre actuelle à Gaza. Nous suivons avec beaucoup d’attention et de tristesse le développement des événements récents au Proche-Orient et nous prions Dieu le Tout-Puissant de couvrir de sa miséricorde nos soeurs et frères palestiniens, victimes civiles innocentes de ce conflit.

Ensuite, nous tenons à souligner que l’action communautaire et la communication d’un franchisé de McDonald’s dans son pays n’engage que lui, pour son propre marché et dans le strict périmètre géographique de sa licence d’exploitation. Par conséquent et en ce qui nous concerne, il est important de rappeler qu’au Maroc, FRI, le franchisé de McDonald's International, est une entreprise 100% marocaine, de droit marocain avec un capital 100% marocain, qui emploie 5300 collaborateurs marocains et qui crée plusieurs milliers d’emplois indirects à travers le Maroc.

Enfin, en tant que franchisé sur le territoire marocain, notre seule et unique vocation est de fournir à nos clients, dans notre pays, la meilleure expérience de restauration possible. Par ailleurs, nous sommes également et totalement engagés à contribuer activement au développement social et économique de notre communauté et de notre pays.