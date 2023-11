Maroc : Vagues dangereuses à partir de dimanche entre Asilah et Tarfaya (DGM)

Des vagues dangereuses (4 à 6 mètres) sont attendues, à partir de la matinée du dimanche, le long du littoral atlantique entre Asilah et Tarfaya, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, des vagues dangereuses de Nord-Ouest intéresseront, à partir de la matinée du dimanche, les côtes atlantiques entre Asilah et Tarfaya, avec des hauteurs significatives de 4 à 6 mètres et des périodes de 15 à 18 secondes, a indiqué la DGM dans un communiqué météorologique maritime.

Les marées hautes oscilleront entre 2,2 et 3,11 mètres le dimanche entre 07h36 et 8h46 le matin et entre 20h46 et 21h46 le soir, a précisé la même source.

L'amélioration progressive est prévue à partir de l’après-midi du lundi, a noté la DGM, ajoutant que des détails supplémentaires feront l’objet des prochains bulletins météorologiques spéciaux.