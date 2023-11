Maroc : Robert De Niro impressionné par l’industrie du cinéma à Marrakech

Alors que la ville de Marrakech s’apprête à accueillir la 20e édition du Festival international du film (FIFM), prévue du 24 novembre au 2 décembre 2023, la star hollywoodienne Robert De Niro a évoqué la beauté mystique d’un Maroc fort de son histoire. Il s’est dit notamment impressionné par l’industrie du cinéma dans la cité ocre.

«A Marrakech, les arts sont incroyables», s’est-il réjoui, ajoutant qu’il était toujours attiré par la créativité dans cette ville millénaire. «Le Maroc a tout un mystère, il y a quelque chose de très beau et de lyrique», a déclaré le l’acteur et producteur american, dans cette interview publiée mercredi par le magazine Forbes. L’artiste, qui compte à son actif une filmographie des plus emblématiques, a dit ressentir l’histoire du royaume dans les arts et les expressions culturelles.

Parmi les sites «les plus créatifs» à Marrakech, l’acteur oscarisé a cité l’emblématique cinéma Colisée construit en 1953 et conçu par l’architecte français, Georges Peynet. Robert De Niro avait reçu l’Etoile d’Or du Festival international du FIFM en 2018, en hommage à sa carrière exceptionnelle d’acteur.

Il a également remporté de nombreuses récompenses au cours de sa carrière, notamment l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour son rôle de Vito Corleone dans Le Parrain, 2e partie (1974) outre l’Oscar du meilleur acteur pour son rôle de Jake LaMotta dans le drame biographique Raging Bull (1980).

En récompense pour l’ensemble de son parcours artistique, l’acteur a reçu aussi un Lion d’Or, le Cecil B. DeMille Award ou encore un Screen Actors Guild Life Achievement Awards.

En 2016, l’ancien président américain Barack Obama lui a décerné la Médaille présidentielle de la Liberté.