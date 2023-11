Le Polisario craint que l’Angola retire sa reconnaissance de la «RASD»

Le Polisario tente de faire face au rapprochement entre le Maroc et l’Angola, un pays qui reconnait la «RASD», depuis l'époque de la Guerre froide. C’est l’objectif du message remis, mercerdi, par l’envoyé spécial de Brahim Ghali à Luanda, Mohamed Salem Ould Salek, au président la république João Lourenço. L’émissaire du chef du Poliario a eu également des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, Téte Antonio, indique la diplomatie angolaise sur la plateforme X (ex-Twitter).

Ce déplacement intervient alors que les relations entre le Maroc et l’Angola enregistrent un net réchauffement. Le ministre Téte Antonio, a affirmé en juillet à Rabat, que son pays «encourage les efforts du secrétaire général des Nations unies et de son envoyé personnel, M. Staffan de Mistura, pour trouver une solution politique juste, durable, mutuellement acceptable par les parties et fondée sur le compromis».

La visite de l’émissaire du Polisario à Luanda a coïncidé avec une réunion entre l’Angola et l’Afrique du sud. Les deux parties ont décidé de coordonner leurs positions sur certains dossiers au sein de l’Union africaine, dont la question du Sahara occidental. L’Angola prendra la présidence de l’UA en 2025 et siègera au Conseil de paix et sécurité pour un mandat de deux années (2024 à 2025).