Mauritanie : L’ambassadeur du Maroc reçu par le chef de la diplomatie

Le ministre mauritanien des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Merzoug, a reçu l’ambassadeur du Maroc, Hamid Chabar, ce mardi 31 octobre à Nouakchott.

Les entretiens ont porté sur «les relations de coopération entre les deux pays et les moyens de les renforcer et les développer de façon à servir les intérêts communs des deux peuples frères», a indiqué le chef de la diplomatie sur la plateforme X (ex-Twitter). Les deux parties ont examiné aussi «les derniers développements sur les scènes régionale et internationale», a souligné Ould Merzoug sur le même réseau social.

Cette réunion intervient dans un contexte, marqué par l’adoption le 30 octobre par le Conseil de sécurité de l’ONU d’une nouvelle résolution sur la question du Sahara occidental et par les tirs de projectiles sur des objectifs civils dans la ville d’Es-Smara, lancés depuis une zone située à l’Est du Mur des Sables. Deux développements qui intéressent particulièrement la Mauritanie.