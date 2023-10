Omar Hilale : «Attaquer les civils est un acte de guerre et terroriste»

Le sujet des projectiles ayant visé des objectifs civils à Es-Smara a été très présent durant le point de presse, animé hier soir à New York par le représentant permanent du royaume à l’ONU après l’adoption d’une nouvelle résolution sur le Sahara.

«Nous savons que le droit international, le droit humanitaire international et les résolutions du Conseil de sécurité qualifient tout attaque ou tout ciblage des civiles comme un acte terroriste, un acte de guerre. Cela suppose, bien sûr, des conséquences et des responsabilités», a souligné le diplomate marocain.

«Ces attaques ou ces explosions, la mort de cette victime innocente que j’appellerai «Chahid (martyr)», a attristé toute le Maroc et ne resteront pas impunis. Les responsables devront assumer leurs responsabilités juridiques mais également politiques, pas seulement ceux qui ont perpétré ces attaques, mais aussi ceux qui sont derrière eux. Ceux qui les abritent, ceux qui leur fournissent les missiles ou les mortiers», a indiqué Omar Hilale en référence à l’Algérie.

L’ambassadeur a demandé aux Nations unies de rendre publique l’enquête de la MINURSO sur les attaques d’Es-Smara, «afin que tout le monde sache qui cible les civils et qui tue les innocents, qui déstabilise la sécurité dans la région et qui risque de provoquer un drame et un embrasement de la région. Nous faisons confiance à la MINURSO. Nous faisons confiance au Conseil de sécurité pour décider. Le Maroc tirera les responsabilités qui s’imposent, après cet acte ignoble et acte terroriste condamnable».