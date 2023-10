Sahara : Au Conseil de sécurité, la France appelle à la reprise des Tables rondes

Au Conseil de sécurité, la France a voté en faveur de la résolution 2703, prorogeant le mandat de la MINURSO pour une année supplémentaire. Dans une intervention, le représentant français auprès de l'ONU a tenu à se féliciter «de la reprise des opérations de ravitaillement des sites d’observation de la MINURSO à l’Est de la berme en septembre». Le diplomate a relevé qu’ «une reprise pérenne reste toutefois nécessaire afin d’assurer ces ravitaillements de façon régulière. Il est également essentiel d’assurer la liberté de mouvement de la MINURSO», a-t-il souligné.

Le diplomate a affirmé que son pays «défend une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité» à la question du Sahara occidental. Et de rappeler «le soutien historique clair et constant de la France au plan marocain d’autonomie. Ce plan est sur la table depuis 2007. Il est temps désormais d’avancer. La France encourage toutes les parties à s’engager en vue d’une solution pragmatique, réaliste et basée sur le compromis et soutient les efforts de l’envoyé personnel en vue de la reprise des tables rondes».

Ce format de négociations a été lancé par l’ancien émissaire de l’ONU, l’Allemand Horst Köhler. Il avait réuni les représentants du Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et le Polisario autour de la même table, en décembre 2018 et mars 2019 à Genève. Depuis, le Polisario et l'Algérie rejettent toute participation aux Tables rondes et exigent des négociations directes entre le Maroc et le Front.