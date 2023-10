Maroc : Qui est Hamza Jeaifri, victime tuée dans les explosions de Smara ?

Quatre quartiers de la ville de Smara ont été visés, samedi dans la nuit, par des projectiles dont la provenance reste encore non-identifiée. Selon les autorités locales, l’attaque a fait un mort et trois blessés, dont deux dans un état grave.

Sans mentionner ce drame inédit, le Front Polisario a affirmé, dimanche, que ses milices avaient lancé de nouvelles «attaques» contre des installations des Forces armées royales (FAR) marocaines dans la ville. Au sein du mouvement séparatiste, Omar Mansour a évoqué des «dommages collatéraux» de ce qu’il qualifié de «guerre» sur le territoire du Sahara. Ce lundi, le corps du défunt Hamza Jeaifri a été inhumé, tandis que les deux blessés graves sont toujours hospitalisés.

La famille d’un jeune MRE plongée dans le deuil

La famille de la victime décédée était loin de penser qu’une simple visite à ses proches dans la ville tournerait à un drame, qui a bouleversé non seulement la famille, mais aussi l’opinion publique nationale.

Badreddine Jeaifri, le frère de feu Hamza, a déclaré ce lundi à Yabiladi que le défunt résident en France était arrivé au Maroc il y a une semaine, pour rendre visite à ses parents dans la ville de Sidi Yahya El Gharb. «Après avoir passé du temps avec eux, il a décidé d’accompagner sa mère pour aller voir sa tante, qui habite à Smara». Cette visite comptait beaucoup pour Hamza, puisqu’il considérait sa tante comme une mère, d’autant que c’est elle qui l’a élevé, nous confie encore le frère.

«Samedi dernier, Hamza est sorti se promener avec ma mère et ma tante. A leur retour à la maison, il a reçu un appel vers 23 heures. Il est sorti à la terrasse du domicile familial pour répondre au téléphone, et c’est là que le projectile tombé sur le bâtiment l’a tué instantanément. Ma mère et mon cousin ont été légèrement blessés. Ma tante a eu quelques blessures au visage.»