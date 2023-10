Maroc : De nouveaux forfaits 100 Go grâce à Win by Inwi

Win by inwi lance les nouveaux paliers de forfaits 100 Go, afin de fournir aux clients une meilleure expérience digitale, en répondant à la demande croissante en données. A partir de 245 DH/mois, les clients pourront ainsi en profiter, tout en ayant la possibilité de personnaliser leur forfait en fonction de leurs besoins.

Selon un communiqué, cette offre combine 100 Go d’internet, un nombre d’heures au choix et de SMS illimités. Les nouveaux clients souhaitant rejoindre win by inwi pourront composer le forfait win avec le nombre d’heures et de Gigas dont ils ont besoin, tout en conservant leur numéro de téléphone.

Quant aux clients actuels de win by inwi, ils peuvent modifier leur forfai via le site win.ma ou l’application mobile win by inwi.