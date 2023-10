Maroc : Le parquet de Laâyoune enquête sur les explosions de Smara

Le procureur général du roi près la Cour d’appel de Laâyoune a annoncé, dans un communiqué, que la police judiciaire avait été chargée de mener une enquête, après la mort d’une personne et la blessure de trois autres, suite à des tirs de projectiles ayant visé des quartiers dans la ville de Smara.

Selon le communiqué, le procureur général du roi a confié à l’équipe d’enquête la réalisation des expertises techniques et balistiques nécessaires, afin d’identifier l’origine et la nature des projectiles ayant causé la mort d’une personne et la blessure de trois autres, dont deux dans un état critique, évacuées vers l’hôpital de Laâyoune pour recevoir les soins nécessaires.

La même source souligne que le procureur général du roi veillera à établir les effets juridiques qui s’imposent, à la lumière des résultats de l’enquête.