Diaspo #310 : Avec «Ilham Home», Ilham Cherradi recrée le Maroc aux Pays-Bas

Native de Mohammedia, d’une famille originaire de Marrakech, Ilham Cherradi a tout appris des traditions ancestrales en côtoyant ses grands-parents. Avec ses trois autres frères et sa sœur, elle s’imprègne tôt des us et coutumes qui ont longtemps raffiné la vie quotidienne des familles marocaines. «J’observais beaucoup les habitudes de mes parents, mais j’ai passé plus de temps avec mon grand-père et ma grand-mère, qui nous ont transmis tôt un certain art de vivre. En plus donc de tous les aspects traditionnels du bien-être, on devait apprendre dès l’enfance les notions de la cuisine traditionnelle, du dressage de la table, des bonnes manières, des valeurs du partage et du respect. Tout était lié», se rappelle l’entrepreneuse, désormais résidente à Bodegraven (Pays-Bas).

Ilham Cherradi continue de recevoir cette transmission jusqu’au début de son âge adulte. Avec un niveau de baccalauréat littéraire à la fin des années 1990, elle opte rapidement pour travailler et soutenir sa famille. A l’âge de 22 ans, elle signe un contrat au-pair en Allemagne, où elle fait du baby-sitting. Durant une période de vacances aux Pays-Bas, elle rencontre celui qui deviendra son mari et avec qui elle s’installe désormais là-bas. Devenue assistante temporaire dans un centre de santé pour bébés, elle se consacre davantage à son foyer et à ses enfants en bas âge, jusqu’en 2006. Mais durant toutes ces années, elle ne s’est jamais séparée de sa passion pour la cuisine traditionnelle et la décoration marocaine. «J’ai toujours aimé perfectionner le service de ma table, que ce soit pour ma petite famille et moi, pour mes proches ou pour recevoir mes invités comme il faut. Lorsque mes enfants ont grandi, ils m’ont proposé d’y donner de la visibilité sur les réseaux sociaux», se rappelle Ilham.

En 2016, la mère de famille lance une page Instagram intitulée «Ilham Home», consacrée aux plats traditionnels qu’elle prépare chez elle, ainsi qu’aux arts de table avec une touche ancestrale. Dans le temps, des concepts similaires n’ont pas été largement répandus sur le réseau social, ce qui expliquerait en partie, selon Ilham, l’engouement des internautes pour «le peu de contenus» mis en ligne à ce moment-là sur son profil. «J’étais très réticente à passer aux réseaux sociaux, je me suis longtemps refusée à publier notamment des photos de moi. Mon mari n’était pas non plus porté sur les réseaux sociaux. Avec le temps, j’ai appris à mettre en valeur mes habitudes culinaires et de décoration», nous confie l’entrepreneuse.

Une passion devenue activité entrepreneuriale

De fil en aiguille, les enfants encouragent leur mère à faire de son concept une réelle entreprise, notamment pour les prestations de cuisine, de décoration, de dressage de table et de présentoirs lors d’évènements. C’est ainsi qu’«Ilham Home» devient une enseigne, dans une boutique de 85 m², puis 100 m². «Au début, j’avais du mal à sociabiliser, mais j’ai gagné en confiance, surtout après avoir eu des retours positifs de mes clients», se souvient encore Ilham. Le projet s’agrandit avec un show-room de 1 500m², puis de 2 500 m². Professionnel de l’ameublement, son mari lui propose en effet d’étendre l’activité de l’entreprise à l’aménagement des espaces intérieurs.

«C’est notre fils, 23 ans aujourd’hui, qui nous a aidés au début à créer un site pour notre concept. Aujourd’hui, ce sont notre fils de 21 ans et notre fille de 18 ans qui y travaillent. Notre enfant de 11 ans y porte déjà beaucoup d’intérêt ! Mon mari s’occupe désormais de toute la partie financière et commerciale, avec notre petite équipe dédiée, tandis que je me charge de superviser les finitions avec nos designers. Nous somme aujourd’hui une entreprise familiale.» Ilham Cherradi

Ilham Cherradi se félicite d’avoir eu de plus en plus de clients, aux Pays-Bas comme à l’étranger. Souvent invitée à donner des conférences dans les business-schools, elle intervient auprès des étudiants et des jeunes pour partager son expérience, son début de parcours dans l’entrepreneuriat, de manière à encourager d’autres personnes, notamment des femmes lors de séances de coaching, à franchir le pas. Elle est invitée aussi par les médias néerlandais.

«Mon entreprise a démarré avec ce qui m’inspirait d’abord dans ma maison, dans la maison de mon enfance, puis l’ameublement s’y est ajouté. C’est un vécu qui parle beaucoup à de nombreuses personnes, car cela leur montre qu’on peut ne pas forcément avoir le plus gros budget pour se lancer dans un projet, mais qu’on peut construire celui-ci avec ce qu’on a déjà, en le valorisant, en y mettant quelque chose de personnel pour en faire la marque de fabrique qui nous ressemble le plus. A long terme, c’est d’ailleurs cela qui fait la différence», estime aujourd’hui Ilham.

Toujours attachée au Maroc, l’entrepreneuse mène désormais des projets dans le pays, où elle s’occupe notamment de prestations auprès de Marocains du monde propriétaires d’un bien immobilier. «J’ai passé 24 ans à l’étranger. A 40 ans, j’ai commencé à avoir plus un penchant pour la mère patrie. J’ai donc très à cœur de m’investir dans des projets ici, de manière à envisager éventuellement une réinstallation au Maroc, tout en continuant à tenir mon enseigne», nous confie Ilham.

Changer les perceptions en documentant les vécus des enfants immigrés

Dans la continuité de son attachement au savoir-faire ancestral, Ilham Cherradi a par ailleurs publié un ouvrage en 2022, intitulé «A la table d’Ilham». Plus qu’un livre sur la cuisine et les arts de table au Maroc, cet opus édité en néerlandais rassemble 70 recettes liées à l’histoire de famille de l’autrice elle-même. D’une madeleine de Proust à l’autre, on y retrouve les mets qu’elle a apprécié déguster durant son enfance, préparer plus tard avec sa mère, ou voir ses aïeux cuisiner. Il s’agit notamment de «différents types de tajines, la pastilla classique, ou encore les douceurs aux amandes».

«La cuisine est un prétexte. Dans notre tradition marocaine, c’est la cuisine qui réunit. Elle rassemble autour d’un plat, on le partage et ont transmet à travers ce plat toute une éducation sur les valeurs de solidarité, de partage, d’hospitalité, de respect, d’élégance, de raffinement, de l’art de recevoir, même dans la sobriété», souligne Ilham.

«J’ai fait ce livre en m’adressant principalement au lectorat néerlandophone, pour lui proposer un autre récit et une autre perception sur les enfants de l’immigration marocaine, pour lui raconter d’où ils sont venus. Nous n’avons pas grandi dans un milieu incivilisé, où les femmes ont toujours été soumises et les hommes autoritaires. C’est ce que j’écris aussi dans ce livre, à travers le vécu que je relate et que j’ai eu avec mes grands-parents. Je les ai toujours vus se comporter avec une grande bienveillance l’un envers l’autre.» Ilham Cherradi

Parallèlement à son activité professionnelle, Ihlam Cherradi a lancé une association caritative au Maroc, appelée Ihlam Lilihsan. «Après le séisme du 8 septembre dernier, beaucoup de MRE parmi ceux que je connais ont souhaité aider à travers des organisations locales, mais peu connaissaient la région. Etant originaire de Marrakech, j’ai eu à cœur de créer cette ONG. Grâce à la contribution volontaire des donateurs, nous aidons notamment à la reconstruction et à la réponse aux besoins exprimés», indique celle pour qui solidarité et entrepreneuriat vont de pair.