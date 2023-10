Guerre à Gaza : Le chef de la diplomatie saoudien téléphone à Nasser Bourita

Le ministre saoudien des Affaires étrangères, Faisal bin Farhan Al Saud, a téléphoné ce samedi 28 octobre à son homologue marocain, Nasser Bourita. Les entretiens ont porté sur «les graves développements à Gaza», notamment l’impératif pour «la communauté internationale d'entreprendre une action visant à interdire le déplacement des habitants de Gaza et mettre fin à l’escalade militaire», indique la diplomatie saoudienne sur la plateforme X (ex-Twitter).

Les deux ministres ont également abordé les moyens menés par «les deux royaumes pour communiquer avec la communauté internationale afin de parvenir à une solution rapide et immédiate devant mettre fin à l'escalade et fournir des secours et du matériel médical, en plus d'élaborer un plan pratique pour trouver une solution juste, globale et équitable qui réponde aux aspirations du peuple palestinien», ajoute la même source.

Le chef de la diplomatie saoudienne a aussi examiné, ce samedi, la situation à Gaza avec les ministres des Affaires étrangères de l’Egypte et de la Jordanie.