La course solidaire Itzer trail revient pour une 5e édition en novembre

La cinquième édition de la course 100% solidaire Itzer trail se tiendra les 18 et 19 novembre prochains près du lac Sidi Ali dans le Moyen Atlas, avec un dénivelé de +1 000m. Cette édition, qui coïncide avec la fête de l’Indépendance, se fera sous forme d’un marathon en deux jours. Elle ambitionne de capitaliser sur le succès des précédentes éditions, organisées depuis 2021 par l’Association des initiatives des jeunes d’Itzer (ASSIJI).

Cette année, près de 300 participants devront effectuer les circuits prévus à travers trois distances : 42 km en deux étapes (deux fois 21km), 21 km, ou un trail découverte de 10 km, pour débutants et accompagnateurs.

Natif de la région, directeur de la course et président de ASSIJI, Farid Benlafdil indique que ce trail est «devenu désormais un rendez-vous incontournable des coureurs de trails nationaux et internationaux». «En plus de sa réputation en termes de qualité d’organisation, son caractère 100% solidaire pousse plusieurs participants à faire des voyages de plus de 400km pour participer aux événements sportifs de l’association et soutenir son action», a-t-il souligné. Les organisateurs accueilleront notamment des champions comme Rachid El Morabity, parmi ceux ayant répondu à l’appel et participé aux précédentes éditions.

Manifestation solidaire, ce trail consacre 100% de ses recettes à des actions de développement local, dans une dimension socio-économique par le biais du sport. Dans une démarche inclusive, il s’impose également un minimum de 10% de participation féminine et autant (10%) de participants natifs ou habitants de la région. Dans le même sens et pour encourager les jeunes, tout en soutenant l’artisanat local, «la médaille, les trophées et les cadeaux aux participants sont fabriqués localement et gravés dans le très réputé bois de cèdre de la région».

«La course se déroule intégralement en milieu naturel préservé, permettant ainsi de vivre une réelle immersion en terre amazighe (culture et musique locale, village solidaire, hébergement chez l’habitant…etc.)», indiquent encore les organisateurs. Les quatre précédentes éditions ont connu la participation de plus de 700 personnes, dont la plupart ont visité la région pour la première fois.

Autour de cette rencontre se crée ainsi «une dynamique importante et plusieurs passerelles entre les touristes, les sportifs et les habitants de la région». «Ce sont quelque 70 jeunes bénévoles qui se sont mobilisés chaque édition pour faire de ce rendez-vous une véritable réussite et une expérience inoubliable pour les participants», ajoutent encore les organisateurs.