A l’ONU, le Maroc vote une résolution appelant à la protection des civils à Gaza

Le Maroc a voté une résolution, hier soir à l’Assemblée générale des Nations unies, appelant à la «protection des civils et le respect des obligations juridiques et humanitaires» dans la crise en cours à Gaza.

Le texte, à l’initiative de la Jordanie, a reçu 120 voix pour, 14 contre et 45 abstentions. Tous les Etats arabes (exceptés la Tunisie et l'Irak), ainsi que la France, l’Espagne, le Portugal et la Russie ont appuyé le projet.

En revanche, les Etats-Unis, Israël, l’Autriche, la Hongrie ont par exemple rejeté le texte proposé par le royaume Hachémite. De nombreux pays européens ont choisi l’abstention, comme le Royaume-Uni, l’Ukraine, la Serbie, l’Allemagne ou les Pays-Bas.

«Le vote s'est déroulé au deuxième jour d'une session d'urgence de l'Assemblée générale sur la crise israélo-palestinienne, dans un contexte d'impasse au Conseil de sécurité et de conditions de plus en plus désastreuses dans l'enclave assiégée de Gaza», indique l’ONU.

Pour rappel, dès le 7 octobre, le Maroc avait appelé à la protection des civils des deux côtés.