A l'ONU, le Maroc défend le droit du peuple kabyle à l'autodétermination

Depuis la tribune des Nations unies, le Maroc a repris la défense du droit du peuple kabyle à l’autodétermination, rapporte la MAP. «Le peuple vaillant de la Kabylie, un peuple de plus de 8 millions de personnes et vieux de plus de 9 000 ans, continue d’être privé de ses aspirations légitimes et de ses droits les plus fondamentaux, dont le droit à l’autodétermination», a souligné jeudi soir la diplomate marocaine Majda Moutchou, membre de la mission permanente du Maroc auprès de l’ONU, lors d’un débat au Conseil de sécurité sur la participation des femmes à la paix et à la sécurité internationales.

«Les représentants légitimes du peuple kabyle sont pourchassés, arrêtés et persécutés, même lorsqu’ils subissent déjà les affres de l’exil forcé. Il est inadmissible que de nos jours, le peuple vaillant Kabyle soit soumis à un blocus généralisé et à une punition collective, juste parce qu’il demande à exercer son droit légitime à l’autodétermination», a-t-elle déploré.

«Les Nations unies ont l’obligation politique et morale de réparer cette injustice historique à l’égard du peuple Kabyle, l’un des plus anciens peuples de l’Afrique», a demandé la diplomate marocaine.

Ce débat au Conseil de sécurité a connu la participation du ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf. L’Algérie n’a pas encore réagi à l’intervention du Maroc en faveur de l’autodétermination du peuple kabyle.