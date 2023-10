Maroc - Allemagne : Plusieurs attentats mis en échec via la coopération de la DGST

Grâce aux renseignements fournis par le Maroc à travers la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) aux services de renseignement de l’Allemagne, des attentats terroristes de grande ampleur ont été déjoués, après qu’un homme de 29 ans a été neutralisé à Essen.

Portant les nationalités égyptienne et allemande, le mis en cause, nommé Tarik S.S., est considéré comme un élément dangereux. Vivant à Duisburg, il est connu notamment en tant que jihadiste ayant précédemment rallié le groupe terroriste Daech en Irak et en Syrie. Il a été repéré pour avoir planifié un attentat au camion-bélier en Allemagne, entre autres actes terroristes dont le bilan humain aurait été lourd.

Selon des sources proches du dossier, les services de renseignement marocains ont alerté leurs homologues allemands sur l’identité et le profil du terroriste, tout au long des mois de septembre et octobre 2023, en fournissant notamment des données personnelles, des photos et des informations sur le jeune homme.

Cette coopération s’ajoute aux nombreuses de la DGST, ayant permis de déjouer des projets terroristes au-delà du Maroc et de neutraliser des partisans du jihadisme.