Tourisme : Le Maroc dans le top 10 mondial de Lonely Planet en 2024

Le Maroc figure dans le classement des 10 destinations incontournables à visiter en 2024, selon le site spécialisé Lonely Planet. Les touristes venus du monde entier pourront y découvrir le désert à dos de dromadaire dans le sud, ou encore visiter la cité bleue de Chefchaouen au nord, en passant par la cité ocre de Marrakech, ainsi que la capitale spirituelle Fès, entre autres recommandations de la plateforme.

Tout en daisant l’éloge des «expériences intemporelles» que permet ce cadre éclectique et très diversifié, Lonely Planet mentionne aussi des évènements contemporains ayant permis un rayonnement international du pays, comme «la performance historique de l’équipe marocaine lors de la dernière Coupe du monde de football, son accession au rang de grande destination de surf mondiale et le retour du festival musical Mawazine en 2024». Pour toutes ces raisons, ce sera est «l’année parfaite» pour visiter le Maroc, ajoute la même source.

Selon la note de conjoncture d’octobre de la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) au sein du ministère de l’Economie et des finances, plus de 11,1 millions de touristes ont visité le Maroc durant les neuf premiers mois de l’année 2023. Ce chiffre traduit une nette évolution par rapport à fin juin 2022, où il a été à 7,7 millions.

Malgré le séisme survenu le 8 septembre dernier au Maroc et ayant fait près de 3 000 morts, le secteur du tourisme a montré une certaine résilience, accueillant ainsi plus de 960 000 visiteurs, soit 7% de plus par rapport que durant la même période l’année dernière.

Les recettes touristiques ont évolué positivement de la même manière, enregistrant près de 71,4 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2023, soit une augmentation de 32,5% par rapport à août 2022.