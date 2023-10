Maroc : Un sit-in alerte sur le ciblage des journalistes en Palestine

La coordination des Journalistes marocains pour la Palestine et contre la normalisation avec l’occupation sioniste a appelé à la tenue d’un sit-in, lundi 30 octobre 2023 à 17 heures devant le Parlement à Rabat, pour dénoncer le ciblage des journalistes lors de leur couverture de la situation dans le bande Gaza, en état de siège par Israël et en proie aux bombardements meurtriers répétés.

Dans son appel à rassemblement sous le slogan «assassinats de journalistes, un crime contre vérité», le réseau indique en effet que «le nombre de journalistes assassinés par l’occupation sioniste a atteint 21 martyrs» depuis le début de l’offensive sur Gaza. Les chiffres pourraient être revus à la hausse, si les bombardements continuent.

Dans ce sens, la coordination a exprimé son indignation «face au silence international et à la brutalité des sionistes perpétrant un génocide à Gaza», qui n’épargne aucun civil, y compris le personnel médical, ou encore des chercheurs en droits humains. «Parmi les signes alarmants, le ciblage des journalistes, une pratique qui a atteint même les familles des professionnels des médias, avec l’assassinat de celle du journaliste Wael Al-Dahdouh», rappelle la même source.

«Au même moment, les martyrs qui ont sacrifié leurs vies pour délivrer des informations exactes et montrer la vérité de l’occupation continuent de tomber dans le champ de bataille», souligne-t-on, tout en pointant «une atteinte au droit à l’information et une restriction de la liberté et du travail journalistique, garantis par le droit international et inclus dans les chartes professionnelles» et encadrant l’exercice du métier dans les zones de conflits.

L’appel fustige également les «campagnes médiatiques de désinformation menées par l’occupation, soutenues en partie par les médias occidentaux partiaux». Dans ce contexte, il invite les professionnels des médias au Maroc à «s’élever contre les crimes de l’occupation et les assassinats successifs des journalistes en poste à Gaza et dans l’ensemble des territoires occupés».

Les journalistes ont par ailleurs été appelés à «s’opposer fermement à toutes les tentatives d’infiltration» des médias nationaux par des récits de propagande, tout en «défendant la cause palestinienne juste». Dans ce même sens, les auteurs de l’appel ont invité «toutes les organisations professionnelles du secteur au Maroc à se joindre à cette initiative, à travers une participation effective».