PLF 2024 : Le budget de la Défense revu à la hausse

Les dépenses autorisées de l’Administration de la défense nationale au titre de l’année 2024 totalisent 124,7 milliards de dirhams. Ce montant représente une hausse de près de 5MMDH, comparé à 2023 (119,7 MMDH). Selon les prévisions du projet de loi de finances (PLF 2024), le budget de fonctionnement représente près de 49 MDH, alloués au personnel (41MDH), ainsi que le matériel et les dépenses diverses (7,6 MDH). Pour sa part, l’investissement totalise les 9,3 MDH environ.

Concernant l’acquisition et la maintenance du matériel des Forces armées royales (FAR) et le soutien au développement

de l’industrie de défense, le budget se situe à près de 10,8 MDH. 7 000 postes budgétaires sont par ailleurs prévus pour l’administration de la Défense.

Cette augmentation pourra garantir la modernisation en cours matériel et le développement de l’industrie militaire, de manière à soutenir les capacités de défense du pays, qui renforce depuis quelques années son arsenal aérien et marin.