Séisme au Maroc : Les sinistrés à Amizmiz protestent le 24 octobre

Les personnes touchées par le séisme d'Al Haouz à Amizmiz ont annoncé l'organisation d'une marche de protestation, mardi 24 octobre, contre ce qu'ils ont pointé comme une «persistance de la négligence des responsables locaux et régionaux à l'égard des conditions des personnes touchées par le séisme» et pour «dénoncer l'exclusion de certaines personnes de l'aide d'urgence». Ce rassemblement se veut aussi l'expression d'un soutien aux revendications des commerçants et des professionnels dans la ville.

A l'appel de la «Coordination des victimes du tremblement de terre d'Amizmiz», tous «les acteurs d'Amizmiz sont invités à participer à la marche de protestation», indique un communiqué. Dans ce sens, les initiateurs ont exprimé leur étonnement face à la récente déclaration du comité interministériel concernant le programme de reconstruction, en enregistrant une «ambiguïté persistante de la part du gouvernement, concernant la mise en œuvre de ce qui a été indiqué dans les communications du cabinet royal».