Intempéries : La Fondation Mohammed V mobilisée à Taroudant auprès des populations touchées par le séisme

Les équipes de la Fondation Mohammed V pour la solidarité sont fortement mobilisées sur le terrain au niveau de la province de Taroudant pour venir en aide aux populations touchées par le séisme du 8 septembre dernier, particulièrement en cette période d’intempéries.

Dans ce sens, et pour face à la baisse du mercure et les intempéries enregistrées récemment, il a été procédé entre le 19 et 21 courant à la distribution de kits alimentaires au profit de 2 624 ménages, a fait savoir dans une déclaration à la MAP, la directrice de la communication à la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, Sanae Dardikh, notant que 2 816 ménages ont bénéficié de l’installation de tentes imperméables.

Cette opération humanitaire a concerné les communes de Sidi Abdellah Oussaid, Ounein, Ahl Tifnoute, Toubkal, Iguidi, Imoulass, Askaoune, Taouyalte, Tizi N’Test, Sidi Ouaaziz et Imilmaiss, a-t-elle précisé.

Et d’ajouter qu’au niveau des communes de Sidi Abdellah Oussaid et Sidi Ouaaziz, un total de 719 personnes ont bénéficié des prestations médicales administrées par les équipes mobiles composées de médecins généralistes et spécialistes ainsi que les équipes médicales des Forces armées royales.

Cette initiative humaine et solidaire, qui concerne aussi les autres zones touchées par le séisme, intervient en application des instructions du roi Mohammed VI, visant à prêter main forte et à venir en aide aux populations touchées par le séisme.