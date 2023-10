Sahara : Le Polisario déçu par le projet de résolution américain

Le Polisario réserve un accueil froid au projet de résolution rédigé par l’administration Biden, devant proroger le mandat de la MINURSO pour une année supplémentaire. «Le texte ne diffère pas fondamentalement du contenu de la récente résolution n° 2654 (2022) du Conseil de sécurité», a souligné son représentant à New Yorl, Sidi Mohamed Omar, dans des déclarations à un média officiel du Front.

Pour rappel, le Polisario avait rejeté l’adoption par les Quinze de la résolution 2654, pointant alors «l'inaction persistante du Conseil de sécurité face aux tentatives agressives et persistantes» du Maroc sur le dossier du Sahara. Son secrétariat général avait accusé le royaume «d'obstruer et de saper le mandat de la MINURSO et d'imposer un fait accompli par la force dans les zones sahariennes occupées».

Le représentant du Polisario n’a pas souhaité ouvertement critiquer le nouveau projet américain, affirmant que «le texte fait encore l’objet de consultations entre les membres du Conseil de sécurité». En octobre 2022, le même responsable avait condamné le projet rédigé par les Etats-Unis. «On ne peut pas attendre grand-chose de la nouvelle résolution du Conseil de sécurité», avait-il souligné dans des déclarations à la presse.