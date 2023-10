Tempêtes : Autoroutes du Maroc (ADM) renforce la vigilance après des accidents

La Société nationale des Autoroutes du Maroc ( ADM) a affirmé être pleinement mobilisée, pour sécuriser et fluidifier le trafic autoroutier perturbé par des rafales de vent avec chasse-poussières, ce dimanche, journée qui coïncide avec le retour des vacances scolaires. Elle a fortement recommandé aux usagers d’éviter tout déplacement durant la tempête. Par ailleurs, elle a renforcé la mobilisation des équipes des patrouilleurs, d’entretien et celles de dépannage, pour surveiller le réseau et intervenir dans les meilleurs délais, selon un communiqué.

Les salles de contrôles sont également mobilisées pour une remontée de l’information trafic en temps réel et une coordination efficace avec l’ensemble des intervenants, souligne la même source, ajoutant qu’ADM déploie également un dispositif de communication à travers les panneaux à messages variables sur le réseau autoroutier, sur les réseaux sociaux de la société, sur l’application ADM Trafic et avec l’ensemble des médias.

S’agissant du bilan des incidents sur le réseau autoroutier, le communiqué fait état de trois accidents enregistrés sur l’axe autoroutier Benguerir–Chichaoua, notant que les équipes d’ADM et celles de la Gendarmerie royale et de la Protection civile sont intervenues pour assister les usagers et sécuriser le périmètre.

Pour la sécurité des usagers, ADM, en coordination avec l’autorité locale et la Gendarmerie royale, a opéré deux déviations : l’une vers la Gare de péage de Targa pour les usagers en provenance du sens d’Agadir, et l’autre vers la gare de Benguerir pour les usagers en provenance du sens de Casablanca, ainsi que la fermeture des entrées de l’autoroute du côté de Palmeraie et de la gare de Targa. L’ensemble de ces déviations ont été levées sur l’axe Benguerir–Chichaoua et les perturbations matérielles évacuées et la circulation a été rétablie à 17h, relève la même source.

Le communiqué fait état d’autres dégâts matériels enregistrés sur l’autoroute, notamment des décrochements de panneaux de signalisations et de poteaux d’éclairage et des coupures des câbles électriques.

Prenant en compte les conditions météorologiques actuelles, ADM recommande fortement aux usagers de l’autoroute d’éviter tout déplacement durant la tempête, jusqu’au retour à la normale.