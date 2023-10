OTTera et TV5MONDE partenaires pour lancer leurs premières chaînes FAST sur Tarfeeh TV

TV5MONDE & OTTera dévoilent ont scellé un partenariat pour lancer deux chaînes FAST sur Tarfeeh TV dans la région MENA. A l’occasion de GITEX Dubaï, le groupe audiovisuel et le leader des solutions d’applications OTT ont annoncé, samedi, que les deux chaînes seraient lancées d’ici la fin de l’année.

Tarfeeh TV est une coentreprise entre OTTera et SAWA Rights Management, première plate-forme pure FAST disponible dans le monde entier ciblant la région MENA avec des chaînes de télévision gratuites, indique un communiqué parvenu à Yabiladi.

TV5MONDE Voyage promet une sélection de séries et de programmes lifestyle, couvrant les domaines des tendances, des voyages, de la mode, du design et plus.

Selon la même source, «la programmation inclut des titres acclamés tels que #version française, Démo de mode et Tendance XXI». «Simultanément, la deuxième chaîne plongera le public dans le monde culinaire, célébrant l’art des Chefs et mettant l’accent sur le domaine exquis de l’alimentation et de la gastronomie avec des émissions à succès comme Papilles et Epicerie Fine», a ajouté le communiqué. La programmation sera enrichie de sous-titres arabes.

«En unissant leurs forces, OTTera et TV5MONDE visent à offrir aux audiences de la région MENA une expérience de streaming exceptionnelle, en proposant une gamme diversifiée de contenus liés au style de vie qui plaisent à un large éventail d’intérêts», soulignent les deux entités.

Stephen L. Hodge, PDG d’OTTera, a dit sa fierté «d’avoir été choisis par TV5MONDE comme partenaire pour l’aider à alimenter et à diffuser ses chaînes FAST sur Tarfeeh TV et d’autres plateformes de premier plan dans la région MENA et à travers le monde».

La collaboration entre OTTera et TV5MONDE «propulse la distribution de programmation RAPIDE, permettant aux téléspectateurs de profiter facilement de leur contenu préféré à la demande», souligne-t-on.