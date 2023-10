Diaspo #309 : Mimoun Kaddouri, sur le podium du karaté entre l’Algérie, le Maroc puis la France

Natif d’Algérie, Mimoun Kaddouri a passé une partie de son enfance avec sa mère à Oujda, au Maroc, où il a débuté ses études. Travailleur de mines dans l’Oriental, son père a immigré en France, où la petite famille s’est ensuite installée durablement. Aujourd’hui âgé de 59 ans, le karateka a rejoint son père à 13 ans, dans le cadre d’un regroupement familial.

Dans la ville de Strasbourg, découvre un environnement singulièrement différent. Depuis le temps qu’il l’a pratiqué dès son enfance, le karaté occupe son esprit. Il s’informe alors sur les endroits où pratiquer son passe-temps favori, tout en fréquentant des professionnels et des formateurs spécialisés dans sa ville de résidence. Parallèlement à la suite de ses études, il rejoint le SAK Karate Club. Son immersion dans ce sport a tellement occupé la majeure partie de son temps qu’il a quitté l’école, pour se consacrer davantage à l’entraînement et aux compétitions.

«Quand j’étais jeune, nous regardions beaucoup les films de Bruce Lee dont j’étais happé. J’ai alors demandé à ma mère de me laisser rejoindre l’un des clubs de karaté dans la ville. Plus qu’un sport, cette discipline m’a appris les valeurs du respect de soi-même et des autres», a-t-il déclaré à notre rédaction. En dehors du sport, Mimoun a travaillé dans l’installation d’équipements de chauffage, après avoir obtenu un diplôme de technicien. Son activité professionnelle ne l’a pas pour autant éloigné du karaté, qu’il n’a abandonné pour rien au monde.

Quadruple champion de France puis entraîneur

Mimoun Kaddouri s’est ainsi distingué dans de nombreux tournois, dont celui du Bas-Rhin en 1982, de l’Alsace en 1983 et du Grand-Est en 1984. Au-delà des compétitions locales et régionales, il a été sacré champion de France de karaté dans les années 1986, 1987, 1988, 1990 et 1994. Par ailleurs, il a obtenu une licence d’entraîneur pour amateurs.

«En 1998, j’ai été reçu par l’ambassade du Maroc en France, pour recevoir les félicitations de feu le roi Hassan II, après la victoire de l’un des karatékas marocains que je coachais. Pour moi, c’était véritablementet un signe de reconnaissance.» Mimoun Kaddouri

Le coach a occupé son poste de 1996 à 2022, au sein du même club dans lequel il a joué. Il nous confie qu’il s’informe actuellement sur les modalités nécessaire, pour se préparer à «obtenir une licence et ouvrir [son] propre club». En attendant, il évolue au Racing Club, «un grand club qui regroupe plusieurs sports», au sein duquel il supervise l’entraînement de «personnes de toutes les nationalités et qui partagent l’amour du sport».

En tant que père de famille, Mimoun a eu à cœur de transmettre les bases du karaté à ses quatre enfants, dès leur plus jeune âge. Il les a ainsi guidés avec patience et dévouement vers la réalisation de leurs rêves dans le monde du sport, l’accès à la salle d’entraînement ayant grandement contribué à leur développement physique et mental.

Mais au fil des années, chacun d’eux a choisi un parcours différent de celui de son père, à l’exception de sa fille qui a continué évoluer dans la même discipline. Après avoir remporté plusieurs championnats, elle s’est éloignée plus tard du monde du sport pour mieux se consacrer à ses études.

Le karaté, une passerelle entre le Maroc et la France

Dans les prochains jours, Mimoun Kaddouri prévoit de se rendre au Maroc pour visiter des clubs de karaté, dans le cadre d’un projet d’échange d’expériences entre athlètes en France et au Maroc, en plus de préparer l’organisation de compétitions. En effet, il estime que le sport est une véritable passerelle interculturelle, rendant possible le rapprochement des uns et des autres, au-delà de toutes les barrières.

A partir de là, Mimoun Kaddouri envisage également d’ouvrir un club au Maroc. «C’est un rêve que j’aimerais réaliser dans un avenir proche», nous confie-t-il, aspirant à ce que ce projet soit un moyen de transmettre sa passion et son amour du karaté aux nouvelles générations, dans son pays d’origine.

«Je souhaite aider les jeunes marocains à réaliser leurs rêves dans le monde du karaté, tout en leur donnant l’occasion de développer leurs compétences et de réussir», affirme-t-il avec un grand espoir.