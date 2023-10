Guerre à Gaza : Vox exige des sanctions contre les migrants musulmans en Espagne

En Espagne, l’obsession musulmane de Vox passe un cran au-dessus. Surfant sur l'actualité dramatique à Gaza, les députés de la formation d’extrême droite ont présenté une proposition non-contraignante pour le gouvernement, réclamant la suspension de toutes les procédures administratives liées à l'octroi de la nationalité espagnole aux immigrés de confession musulmane. Vox a également exigé la dotation de moyens «appropriés» aux forces de sécurité pour faire face à l'exaltation du radicalisme islamiste, rapportent des médias ibériques.

La porte-parole de Vox à la Chambre basse, Pepa Millán, a justifié cette proposition par «le risque élevé» de la commission d’actes terroristes en Espagne, notamment après les deux derniers attentats en France, contre un enseignant, et à Bruxelles ayant ciblé des supporters de l’équipe suédoise de football.

L’initiative de Vox a peu de chances d’être adoptée par les députés, pour sa motivation xénophobe et raciste. Pour rappel, le 16 février 2022, la Chambre basse avait rejeté une proposition visant à durcir les conditions d’accès à la nationalité espagnole, particulièrement aux Marocains. Un revers qui avait été précédé, la veille, par le refus de la Chambre des représentants de «suspendre l’octroi de visas», comme avait demandé Vox, aux ressortissants de pays «émetteurs de l’immigration illégale», citant particulièrement le Maroc et dans une moindre mesure l’Algérie, la Tunisie et la Mauritanie.