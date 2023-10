Guerre à Gaza : Israël appelle ses ressortissants à éviter le Maroc

Alors que la bande de Gaza est en état de siège depuis quinze jours et que les manifestations de soutien à la Palestine se multiplient à travers le monde, Israël a levé le niveau de risque pour ses ressortissants au Maroc à 3, tout en appelant ces derniers à éviter de se rendre dans le royaume. Ce samedi, le Conseil israélien de sécurité nationale a par ailleurs recommandé à ses citoyens de quitter l’Egypte et la Jordanie dès que possible.

Dans cet avertissement, le Conseil a cité la crainte que les voyageurs ne soient pris pour cible, dans un contexte où les manifestations quotidiennes se poursuivent dans plusieurs pays, notamment au Maroc. Vendredi, les rassemblements ont été nombreux dans plusieurs villes, y compris à Rabat devant le Parlement, où les manifestants ont dénoncé la guerre d’Israël contre la Palestine, ainsi que l’état de siège sur la bande de Gaza.

L’annonce indique qu’il est en outre recommandé aux voyageurs israéliens d’éviter de séjourner dans tous les pays du Moyen-Orient ou arabes, notamment la Turquie, l’Egypte y compris le Sinaï, la Jordanie, les Emirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc. D’autre pays sont également cités, comme la Malaisie, le Bangladesh, l’Indonésie et les Maldives.

Prenant part au Sommet pour la paix, ce samedi dans la capitale égyptienne Le Caire, le Maroc a rejeté toute option incluant un éventuel déplacement ou une expulsion des populations palestiniennes de leur terre.

Dans ce sens, Rabat a réitéré son soutien à une solution de paix basée sur le principe de deux Etats, Israël et la Palestine aux frontières de 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale.