Palestine - Israël : Le Maroc rejette le déplacement des populations de Gaza

Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a affirmé, ce samedi au Caire, que le Maroc insistait sur l'importance de parvenir à une stabilité entre la Palestine et Israël. Prenant part au Sommet pour la paix qui se déroule actuellement en Egypte, le chef de la diplomatie marocaine a souligné que le royaume était disposé à coordonner avec tous les partenaires, pour une mobilisation internationale visant à mettre fin à la situation tragique dans la bande de Gaza, en état de siège depuis quinze jours et en proie aux bombardements.

Dans ce contexte, le chef de la diplomatie a souligné que le Maroc avait cinq messages à faire parvenir à la communauté internationale. Le premier est de stopper l'escalade et mettre un terme aux effusions de sang. Il s'agira de mettre un terme aux attaques militaires et à épargner à la région le fleau d'un conflit qui pourrait réduire à néant les espoirs restants pour la paix et la stabilité.

Le deuxième message est la nécessité urgente de protéger les civils et de ne pas les prendre pour cible, conformément aux principes du droit international. Le troisième message de Rabat est la nécessité de permettre l'acheminement de l'aide humanitaire, rapidement, sans heurts et en quantité suffisante aux habitants de la bande de Gaza.

Quant au quatrième message, ajoute le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, il s'agit du rejet de toutes solution et idée visant à déplacer ou expulser les Palestiniens de leur terre et à menacer la sécurité nationale des pays voisins.

Enfin, en guise de conclusion, Nasser Bourita rappelle que le cinquième message de Rabat est la nécessité de lancer un véritable processus de paix menant à une solution à deux Etats, un Etat palestinien sur les frontières de juin 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale, vivant côte à côte avec l’Etat d’Israël.