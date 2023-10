Fitch Ratings maintient la note BB+ pour le Maroc

Fitch Ratings a confirmé la note de défaut de l’émetteur à long terme du Maroc en devises étrangères (IDR) à BB+ avec une «perspective stable». Dans une note publiée ce vendredi, l’agence américaine de notation a indiqué s’être appuyée sur une analyse des politiques macroéconomiques, ainsi que le soutien des créanciers, une structure de dette favorable et la disponibilité des réserves de liquidités.

Cependant, l’agence indique que ces notations sont limitées par les indicateurs de développement et de gouvernance qui restent faibles, en plus du déficit budgétaire et de la dette publique élevés, mais aussi la vulnérabilité aux conditions météorologiques.

Malgré le séisme survenu le 8 septembre dernier au Maroc, l’impact économique en 2023 devrait être limité, mais la reprise du tourisme pourrait être impactée, selon l’agence de notation. Celle-ci souligne que le déficit budgétaire s’établirait à 5% du PIB en 2023, avec une légère amélioration durant les années à venir. La dette du Maroc augmente en revanche, et devrait atteindre 74,1% du PIB d’ici 2025.

Fitch prévoit par ailleurs une croissance du PIB de 2,7% en 2023, malgré sa vulnérabilité, grâce aux efforts de reconstruction et à une amélioration de la saison agricole. Nonobstant les défis, la notation de crédit reste stable, garantissant une attractivité pour le pays et une capacité à gérer sa dette.