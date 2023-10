Diplomatie : Samira Sitaïl et Youssef Amrani deux parcours différents au service du Maroc

Samira Sitaïl et Youssef Amrani, ambassadeurs respectifs à Paris et Washington / DR

Le roi Mohammed VI a nommé de nouveaux ambassadeurs, ce jeudi 19 octobre. Une liste marquée par la désignation de Samira Sitaïl et Youssef Amrani, respectivement représentants du royaume du Maroc en France et aux Etats-Unis.

Pour l’ancienne directrice de l'information de 2M, de mai 2001 à janvier 2020, elle occupe pour la première fois une fonction dans l’appareil diplomatique marocain. Prendre ses quartiers à Paris alors que les relations diplomatiques et politiques avec la France du président Emmanuel Macron sont tendues, représente un défi pour Mme. Sitaïl.

Néanmoins, ses connaissances du fonctionnement de la machine politique française, notamment les médias hexagonaux seront précieuces dans l’exercice de sa nouvelle mission. La question du Sahara reste le dossier prioritaire pour Samira Sitaïl, alors que l’actuel locataire du palais de l’Elysée hésite encore à reconnaitre la marocanité du Sahara et suivre les pas des Etats-Unis et d’Israël, notamment.

Samira Sitaïl est la première femme, et première Franco-marocaine nommée au poste d'ambassadeur du Royaume à Paris. Elle pourra compter sur l'expérience diplomatique de son époux, Samir Addahre, ancien ambassadeur du Maroc en Belgique et en Grèce, et actuel représentant permanent du Royaume auprès de l’UNESCO, dont le siège est basé à Paris.

Youssef Amrani, de Pretoria à Washington

L’ambassade du royaume à Paris était sans ambassadeur depuis que le roi Mohammed VI avait nommé Mohamed Benchaaboun, le 18 octobre 2022 en conseil des ministres, en tant que directeur général du Fonds Mohammed VI pour l’investissement. Pour rappel, le souverain a reçu le 4 octobre à Rabat, plusieurs ambassadeurs étrangers, venus lui présenter leurs lettres de créances. Sur la liste figurait Christophe Lecourtier de la France.

Contrairement à Samira Sitaïl, le nouvel ambassadeur du Maroc aux Etats-Unis est issue du sérail diplomatique. Il a eu à gérer les grands dossiers de la diplomatie marocaine, notamment la question du Sahara occidental, d'abord au ministère des Affaires étrangères et ensuite au cabinet royal où il avait exercé les fonctions de chargé de mission d’octobre 2013 à août 2016. Youssef Amrani a récemment occupé le poste sensible d'ambassadeur du royaume en Afrique du sud. Un pays connu pour être un fervent défenseur des thèses du Polisario.

A Washington, l’ancien ministre délégué aux Affaires étrangères, sous le gouvernement Benkirane I, aura pour mission de consolider la proximité traditionnelle entre le Maroc et les Etats-Unis, sur la question du Sahara et les dossiers sécuritaires, le Moyen-Orient et la lutte contre le terrorisme au Sahel. Si Joe Biden a maintenu la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental signée par Donald Trump, le parti Démocrate a pointé le Maroc, notamment sur le respect des droits humains.

Dans la capitale américaine, Youssef Amrani peut compter sur l’appui de son épouse, Mme. Asma Lamrabet, connue pour ses travaux dans le dialogue inter-religieux. Elle avait présidé en 2011 le Centre des études féminines en Islam, placé sous la tutelle de la Rabita Mohammadia des Oulémas du Maroc. Aux Etats-Unis, le Maroc est connu pour son islam tolérant. Les responsables marocains travaillent à promouvoir, depuis des décennies, cette image dans le pays.