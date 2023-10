Mondial 2030 : Le Maroc alloue près de 20 MMDH à la construction et à la rénovation des stades

Une enveloppe globale de près de 20 milliards de dirhams (MMDH) sera allouée aux projets de construction et de rénovation des stades qui vont accueillir des matchs du Mondial 2030 de football au Maroc, dans le cadre de l’organisation tripartite de cet évènement avec l’Espagne et le Portugal. Ce vendredi 20 octobre, le Chef du gouvernement a en effet présidé une cérémonie de signature d’une convention de partenariat avec la Caisse de dépôt et de gestion (CDG), pour le financement du programme de mise à niveau des stades désignés et la construction d’un nouveau.

Ainsi, les lieux concernés par la rénovation sont le Grand stade de Tanger, le complexe Mohammed V de Casablanca, Prince Moulay Abdallah à Rabat, le Grand stade d’Agadir, celui de Marrakech, en plus du Complexe sportif de Fès. A cet effet, un budget de 9,5 MMDH permettra pour la période 2023 – 2025 couvrira les projets d’investissement de mise à niveau, conformément aux normes de la Confédération africaine de football (CAF).

La deuxième mise à niveau prévue dans l’étape concerne la conformité avec les normes de la Fédération internationale de football association (FIFA), pour un budget entre 4,5 et 6 MMDH, sur la période 2025 – 2028.

Cette convention vise ainsi à garantir le développement de l’infrastructure footbalistique au Maroc, de manière à moderniser les stades déjà construits. Elle porte tout autant sur la construction d’un nouveau stade à Benslimane (région de Casablanca-Settat), pour un budget de près de 5 milliards de dirhams, sur la période 2025 – 2028.

A cette occasion, le chef du gouvernement Aziz Akhannouch a affirmé que la tenue de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) au Maroc en 2025, ainsi que le Mondial 2030 avec l’Espagne et le Portugal, était une consécration de ce développement mené par le roi Mohammed VI, sur plus de deux décennies. Pour le chef du gouvernement, il s’agit aussi d’une reconnaissance de la place du pays parmi les grandes nations.

Cette convention a été signée par Chakib Benmoussa, ministre de l’Education nationale, du préscolaire et des dports et Fouzi Lekjaa, ministre délégué auprès de la ministre de l’Economie et des finances, chargé du budget, et Khalid Safir, directeur général de la CDG.