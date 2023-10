Maroc Telecom : Un chiffre d’affaires en hausse de 3,2%

Au troisième trimestre de son exercice, Maroc Telecom a réalisé un chiffre d’affaires de 27,7 milliards de dirhams (MMDH), en hausse de 3,2% par rapport à l’année dernière. Les revenus du mobile et du fixe & Internet enregistrent cependant une légère baisse, respectivement de 0,7% et 0,4% à 8,8 et 7,2 MMDH. La data a par ailleurs permis de maintenir un équilibre, affichant une croissance de 5,5%.

A l’étranger, le chiffre d’affaires a augmenté de 7,5% pour enregistrer 13,7 MMDH, grâce aux chiffres relatifs à la data mobile (+27,4%) et à la performance du Mobile money (+11,6%).

Selon un communiqué du groupe, le résultat opérationnel consolidé a atteint 9,2 MMDH, soit une hausse de 4%. Ainsi, le bénéfice a augmenté de 2,4%, à 4,6 MMDH.

A la suite du tremblement de terre survenu le 8 septembre dernier au Maroc et ayant fait près de 3 000 morts, ainsi que plus de 5 000 blessés, l’opérateur de télécommunication a contribué à hauteur de 700 millions de dirhams (MDH) au Fonds spécial de gestion des effets du séisme.